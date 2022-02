Konflikt Rosja-Ukraina. Emmanuel Macron rozmawiał z Władimirem Putinem. Wielka Brytania zmienia przepisy dotyczące sankcji

Wielka Brytania zmienia przepisy dotyczące sankcji

Obecnie brytyjski rząd może nakładać sankcje jedynie na osoby bezpośrednio związane z rosyjskimi działaniami na Ukrainie. Zgodnie z nowymi przepisami, które Truss ogłosiła w Izbie Gmin, lista będzie mogła zostać rozszerzona o wszelkie osoby i przedsiębiorstwa, mające znaczenie dla Kremla. Umożliwi to nałożenie sankcji np. na rosyjskich oligarchów, którzy prowadzą interesy w Wielkiej Brytanii.

- Bez względu na to, czy popierasz agresywne działania Rosji wobec Ukrainy, czy też masz istotne znaczenie dla Kremla, będziemy mogli nałożyć na ciebie sankcje. Nic nie jest wykluczone i nie będzie gdzie się ukryć. Będzie to najsurowszy reżim sankcji wobec Rosji, jaki do tej pory wprowadziliśmy, i największa zmiana w naszym podejściu od czasu opuszczenia Unii Europejskiej - oświadczyła Truss.