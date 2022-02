Emmanuel Macron rozmawiał z Władimirem Putinem. "Szczery dialog jest niezgodny z eskalacją napięć"

Macron z Putinem, półtorej godziny rozmowy

Napięcie przy granicy ukraińsko-rosyjskiej

Rosja skoncentrowała przy granicy z Ukrainą ponad 127 tysięcy żołnierzy. Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo. Ponadto Rosja przerzuciła swoje wojska na Białoruś, gdzie rozpoczęły się w czwartek rosyjsko-białoruskie manewry Sojusznicza Stanowczość–2022.