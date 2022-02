Konflikt Rosja-Ukraina. Dziewięć godzin rozmów w Berlinie. Brak porozumienia

Rosja i Ukraina poinformowały, że nie udało się osiągnąć żadnego przełomu w rozmowach mających zakończyć ośmioletni konflikt we wschodniej Ukrainie. Uczestnicy uznali ich przebieg za mało rokujący, ale zgodzili się na kontynuację negocjacji.

Ukraińscy i rosyjscy urzędnicy spotkali się w Berlinie na rozmowy na temat zakończenia wywołanego przez Rosję konfliktu we wschodniej Ukrainie. Napięcie wzrosło po tym, jak w ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła ponad 100 tysięcy żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy.

"Wszystkie strony potwierdziły zainteresowanie kontynuacją rozmów. Z całą pewnością bardzo szybko dojdzie do spotkania doradców politycznych" z Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, ale "nie udało się uzgodnić, gdzie takie spotkanie miałoby się odbyć" - powiedział Jermak. Sam opowiedział się za przeniesieniem dalszych rozmów do Turcji, której zaangażowanie mogłoby pomoc w rozwiązaniu konfliktu, ale - jak podkreślił - musiałyby na to wyrazić zgodę wszystkie strony.