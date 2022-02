Piotr Andrusieczko: praktycznie wzdłuż całej linii rozgraniczenia strzela artyleria

Andrusieczko: praktycznie wzdłuż całej linii rozgraniczenia strzela artyleria

- Wczoraj pod ostrzałem byli tam przede wszystkim ukraińscy żołnierze. No i mamy też informację o dwóch zabitych, jedna z osób zginęła kilka godzin wcześniej niedaleko miejsca, w którym ja się wczoraj znajdowałem - mówił dalej Andrusieczko, nawiązując do śmierci dwóch ukraińskich żołnierzy w Donbasie. - Mieliśmy pecha, że też trafiliśmy pod ostrzał artyleryjski z moździerzy 120-milimetrowych. Pech polegał na tym, że akurat wychodziliśmy wtedy z pozycji ukraińskich i byliśmy na otwartej przestrzeni, więc było 15 minut nerwowego biegania i padania. Ale to jest to, co w zasadzie odbywa się na całej linii frontu - powiedział dziennikarz.