Kułeba: początek wojny na wielką skalę na Ukrainie będzie końcem pokoju światowego, jaki znamy

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości tzw. Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁGR) Republiki Ludowej , powołanych przez prorosyjskich separatystów na zajmowanych przez nich terenach ukraińskiego Donbasu. Zdecydował też o wysłaniu na ich terytorium rosyjskich wojsk. We wtorek decyzja została ratyfikowana przez rosyjski parlament. Władze w Kijowie i państwa Zachodu zgodnie potępiły tę decyzję, uznając ją za naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Reakcją na to posunięcie było nałożenie przez USA i ich zachodnich sojuszników szeregu sankcji na przedstawicieli rosyjskich elit i rosyjskie instytucje.

Kułeba: kryzys jest eskalowany tylko przez jedną stronę

Kułeba: świat ma ostatnią szansę, by powstrzymać rosyjską inwazję

Ostrzegł, że "żadne państwo nie będzie w stanie stać na uboczu tego kryzysu, jeśli nie powstrzymamy planów Rosji". Dodał, że świat ma ostatnią szansę, by powstrzymać rosyjską inwazję.

- Wasze rządy i narody spotkają bolesne konsekwencje, razem z naszym rządem i naszym narodem. Dlatego musimy wykorzystać tą ostatnią szansę, by podjąć działania, by zatrzymać Rosję, bo jest jasne, że prezydent Putin sam siebie nie powstrzyma - powiedział Kułeba, wzywając od podjęcia "konkretnych działań".

Kułeba: Rosji Ukraina nie wystarczy

- To absolutnie absurdalne, że Ukraina mogłaby coś takiego planować. Ten absurd sprzeciwia się podstawom logiki - powiedział. Jak mówił dalej, "Putin otwarcie odmówił Ukrainie prawa do istnienia".

Zdaniem Kułeby "początek wojny na wielką skalę na Ukrainie będzie końcem pokoju światowego, jaki znamy". - Jeśli Rosja nie doczeka się zdecydowanej, szybkiej i mocnej odpowiedzi, będzie to oznaczało pełne bankructwo międzynarodowych systemów bezpieczeństwa i instytucji, której zadaniem było utrzymanie globalnego porządku i bezpieczeństwa - stwierdził.

Kułeba mówił, że "Rosji Ukraina nie wystarczy". - Jeżeli stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ da radę złamać de facto wszystkie możliwe reguły, to inni pójdą za jego przykładem - dodał. Stwierdził, że "to ponury scenariusz, w którym wracamy do najmroczniejszych czasów XX wieku".