Konflikt Rosja-Ukraina. Departament Stanu: obywatele USA powinni natychmiast opuścić Białoruś i Naddniestrze

W związku z koncentracją i ruchami rosyjskich wojsk wokół Ukrainy, Departament Stanu USA wezwał amerykańskich obywateli do "natychmiastowego opuszczenia" Białorusi i separatystycznego, nie uznającego mołdawskiego rządu, Naddniestrza. Zaapelował też, by nie podróżować na Białoruś, do Mołdawii i Naddniestrza.