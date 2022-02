Separatyści wywożą mieszkańców Donbasu do Rosji. Departament Stanu USA: ostrzegaliśmy przed tym

Władze separatystycznych republik w Doniecku i Ługańsku ogłosiły w piątek ewakuację mieszkańców do Rosji. Tłumaczą ten krok "obawami", ponieważ - jak twierdzą - "ukraińskie siły zbrojne są gotowe do siłowego zajęcia Donbasu". Departament Stanu USA skomentował, że "ogłoszenie ewakuacji przez władze tak zwanych republik ludowych w Donbasie jest cynicznym i okrutnym wykorzystaniem ludzi jako pionków". Władze w Kijowie zapewniają, że Ukraina nie planuje żadnych działań ofensywnych czy dywersji w Donbasie.

"Ogłoszenia takie jak te są dalszą próbą zaciemnienia rzeczywistości, poprzez kłamstwa i dezinformację, że Rosja jest agresorem w tym konflikcie" - napisał rzecznik Departamentu Stanu USA w oświadczeniu przekazanym mediom. Jak dodał, ogłoszenie ewakuacji pod pozorem rzekomej nadchodzącej ukraińskiej ofensywy przeciwko samozwańczym republikom w Donbasie jest dokładnie tym, o czym mówił szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken podczas czwartkowego wystąpienia przed Radą Bezpieczeństwa ONZ . Blinken zapowiadał wówczas, że Rosja będzie usiłowała wykreować pretekst do kolejnej napaści na Ukrainę.

"To też cyniczne i okrutne wykorzystywanie ludzkich istnień jako pionków, aby odwrócić uwagę świata od faktu, że Rosja gromadzi swoje siły w przygotowaniu do ataku" - podkreślił rzecznik Departamentu Stanu USA.

Separatyści ogłaszają ewakuację

Wspierani przez Rosję separatyści kontrolujący wschodnie regiony Ukrainy rozpoczęli w piątek ewakuację dzieci mieszkających w domach dziecka. Wcześniej tego dnia lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denys Puszylin ogłosił plan masowej ewakuacji mieszkańców regionu do obwodu rostowskiego w Rosji.

Mieszkańcy Donbasu wyjeżdżają do Rosji

Zaniepokojenie Ławrowa

Ławrow mówił też, że oświadczenia państw zachodnich o możliwej inwazji rosyjskiej na Ukrainę to "propaganda, fake newsy i wymysły".

Reakcja MSZ w Kijowie

Jak podała agencja Interfax-Ukraina, wcześniej rosyjskie media państwowe poinformowały o rzekomym zapobiegnięciu próbie przeniknięcia grup dywersyjnych sił zbrojnych Ukrainy do tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i udaremnieniu wysadzenia przez dywersantów zbiornika z amoniakiem w zakładach Stirol w Gorłówce.

Ukraińskie wojsko zaprzecza

Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą ponad 100 tysięcy żołnierzy i domaga się, by NATO nie rozszerzało się dalej na wschód i nie przyjmowało do siebie Ukrainy. Amerykańskie agencje wywiadowcze ostrzegały w tym miesiącu, że Rosja może sfabrykować pretekst do dalszej inwazji na Ukrainę. Rosja takim oskarżeniom zaprzecza.