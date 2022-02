Konflikt Rosja-Ukraina. Coraz więcej kobiet w ukraińskiej armii. Stanowią już 22 procent

Wspomina, że gdy pierwszy raz dostała do ręki karabin maszynowy, nie wiedziała nawet jak ma go trzymać. - Ale potem miałam ćwiczenia na strzelnicy, uczyłam się posługiwać bronią, celować, strzelać. To nie była moja praca, nie byłam snajperem, ale tam każdy dostaje broń i musi umieć jej użyć - relacjonuje Ukrainka.

Na wojnie był też jej mąż. W domu w Kijowie zostały ich dwie córki, miały wtedy 12 i 6 lat. - Oczywiście, że się bałam, głównie ze względu na dzieci. Ale to był też strach o innych, że nie zdążysz albo nie możesz pomóc. Najtrudniejsza była śmierć kolegów. Myśl, że zostawili rodziny, dzieci, matki. To straszne, kiedy na rękach masz umierającego człowieka, do tego ktoś do niego dzwoni, patrzysz na telefon, a tam wyświetla się "mama" - opowiada.