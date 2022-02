Wszyscy brytyjscy żołnierze w ciągu weekendu opuszczą Ukrainę. Pentagon wycofuje wojskowych z Gwardii Narodowej Florydy

Wielka Brytania wycofa w ten weekend wszystkich swoich żołnierzy znajdujących się na Ukrainie. Z tamtejszych terenów zostanie także tymczasowo wycofanych 160 żołnierzy amerykańskiej Gwardii Narodowej Florydy. To w związku z kryzysem przy ukraińsko-rosyjskiej granicy. Żołnierze amerykańscy i brytyjscy przybyli na Ukrainę, by pomóc w szkoleniu tamtejszych sił.

Na Ukrainie przebywa około 130 brytyjskich żołnierzy: około stu w ramach operacji Orbital, czyli stałego programu pomocy w szkoleniu ukraińskiej armii oraz 30 wysłanych w styczniu do przeszkolenia Ukraińców w zakresie obsługi przekazanych przez Wielką Brytanię wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Wiceminister obrony: nie będzie żadnych brytyjskich wojsk na Ukrainie, jeśli dojdzie tam do konfliktu

- Wszyscy oni zostaną wycofani. Nie będzie żadnych brytyjskich wojsk na Ukrainie , jeśli dojdzie tam do konfliktu - oświadczył w sobotę wiceminister obrony James Heappey w rozmowie z BBC. - Będą oni wyjeżdżać w ciągu weekendu - zapowiedział.

- Royal Air Force nie będzie w stanie latać i zabierać ludzi, więc muszą wyjechać już teraz z wykorzystaniem komercyjnych środków transportu lub wyjechać z Ukrainy do sąsiedniego kraju - mówił Heappey.

Pentagon: tymczasowo wycofujemy 160 żołnierzy z Ukrainy

"Inwazja może zacząć się w każdym momencie"

Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, mówił w piątek o sytuacji na Ukrainie i ryzyku rosyjskiej agresji. - Inwazja może zacząć się w każdym momencie, także podczas trwających igrzysk olimpijskich - ostrzegał.

Rosja skoncentrowała przy granicy z Ukrainą ponad 127 tysięcy żołnierzy. Ukraina i rządy państw zachodnich uważają, że ma to służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci i państwa Zachodu mówią o rosnącym zagrożeniu rosyjską agresją na to państwo. Ponadto Rosja przerzuciła swoje wojska na Białoruś, gdzie rozpoczęły się w czwartek rosyjsko-białoruskie manewry Sojusznicza Stanowczość–2022.