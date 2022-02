Johnson rozmawiał z Putinem. "Wtargnięcie na terytorium Ukrainy byłoby tragicznym błędem"

Brytyjski premier Boris Johnson podkreślił w rozmowie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, że jakiekolwiek wtargnięcie na Ukrainę byłoby tragicznym błędem - poinformowało biuro premiera Wielkiej Brytanii. Jak dodano, szef rządu powiedział też, że Ukraina ma prawo aspirować do członkostwa w NATO. Kreml podał zaś, że zdaniem Putina "NATO nie jest gotowe do adekwatnej reakcji na uzasadnione obawy Rosji".

Johnson do Putina: Ukraina ma prawo aspirować do członkostwa w NATO

"Premier podkreślił, że zgodnie z polityką otwartych drzwi NATO, wszystkie europejskie demokracje mają prawo aspirować do członkostwa w NATO. Prawo to w pełni dotyczy Ukrainy. Powtórzył również, że NATO jest sojuszem obronnym" - czytamy dalej.

Jak głosi komunikat, Johnson i Putin zgodzili się, że zaostrzanie sytuacji nie leży w niczyim interesie, a brytyjski premier wskazywał na znaczenie dialogu oraz dyplomacji i na potrzebę włączenia Ukrainy do rozmów. Według przekazanej informacji, obaj przywódcy z zadowoleniem przyjęli komunikację między Wielką Brytanią a Rosją w wielu ważnych kwestiach, w tym w sprawie zapobiegania zmianom klimatycznym, sytuacji w Afganistanie i porozumienia nuklearnego z Iranem i zgodzili się, że ten duch dialogu powinien być zastosowany także w odniesieniu do obecnych napięć.

Kreml: NATO nie jest gotowe do adekwatnej reakcji na nasze obawy

Kreml natomiast w komunikacie po rozmowie podał, iż Putin powiedział, że "NATO nie jest gotowe do adekwatnej reakcji na uzasadnione obawy Rosji". Sojusz "zasłania się odniesieniami do tak zwanej polityki 'otwartych drzwi'" - czytamy.

Konflikt Rosja-Ukraina

Choć Rosja zaprzeczała planowaniu inwazji, to nie wycofała swoich sił usytuowanych w pobliżu granicy z Ukrainą. Przerzuca je także na Białoruś, gdzie mają w lutym odbyć się wspólne manewry. Na żądania Zachodu w sprawie deeskalacji napięcia przedstawiła listę propozycji dotyczących "gwarancji bezpieczeństwa", w których domaga się od USA i państw NATO między innymi, by nie przyjmowały Ukrainy do Sojuszu, a także by wycofały kontyngenty z państw członkowskich w Europie Wschodniej.