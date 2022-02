Boris Johnson ostrzega Moskwę przed inwazją na Ukrainę i zapowiada sankcje. "To kluczowe, by Rosja się cofnęła"

- To kluczowe, by Rosja się cofnęła i wybrała drogę rozwiązań dyplomatycznych - powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Wierzę, że to wciąż możliwe, jesteśmy chętni do dialogu - dodał.