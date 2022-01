Konflikt Rosja-Ukraina. Biały Dom: Rosja wysłała na Białoruś 5 tysięcy żołnierzy i planuje więcej

W ubiegłym tygodniu białoruskie ministerstwo obrony opublikowało zdjęcia pokazujące przybycie rosyjskich żołnierzy do Brześcia przy granicy z Polską. Brześć leży około 50 km od granicy z Ukrainą. Niektórzy analitycy uważają, że to właśnie z Białorusi Rosja mogłaby poprowadzić ofensywę, by zagrozić stolicy Ukrainy - Kijowowi.