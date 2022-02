Brytyjski minister obrony: Wielka Brytania wyśle 350 dodatkowych żołnierzy do Polski

Wielka Brytania wyśle 350 dodatkowych żołnierzy do Polski - przekazał brytyjski minister obrony Ben Wallace. Jak dodał, dyslokacja odbędzie się w ramach dwustronnej współpracy, "by pokazać, że potrafimy razem pracować i wysłać mocny sygnał, że Wielka Brytania i Polska stoją ramię w ramię".

- Gdy ostatnio Białoruś cynicznie wykorzystywała ludzi, by destabilizować sytuację u swoich sąsiadów, używała nielegalnej imigracji i zmuszała ludzi do przekraczania granicy, Wielka Brytania stanęła ramię w ramię z Polską i wysłała 100 saperów, by wesprzeć Polskę w przeciwdziałaniu wykorzystywania migrantów jako narzędzia – przypomniał Wallace po spotkaniu z Błaszczakiem. - W tym duchu solidarności i do tych stu saperów wyślemy dodatkowo 350 brytyjskich żołnierzy – zapowiedział brytyjski minister. Jak dodał, dyslokacja odbędzie się w ramach dwustronnej współpracy, "by pokazać, że potrafimy razem pracować i wysłać mocny sygnał, że Wielka Brytania i Polska stoją ramię w ramię".