Konflikt Rosja-Ukraina. BBC: powstaje sojusz Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy

W tym tygodniu może pojawić się nowy sojusz w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki, łączący Wielką Brytanię, Polskę i Ukrainę. Źródła ukraińskiej redakcji BBC podają, że do Kijowa może przybyć brytyjski premier Borys Johnson. We wtorek w ukraińskiej stolicy wizytę złoży zaś polski premier Mateusz Morawiecki. BBC twierdzi, że może być to związane z ogłoszeniem powstania nowego sojuszu. "Poważnie pracujemy nad tą opcją, ale rozmowy trwają, uzgadniamy szczegóły" - przekazało źródło w biurze prezydenta Ukrainy.