Joe Biden: wszystko wskazuje, że Rosja jest przygotowana do wejścia na Ukrainę

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że zagrożenie rosyjską inwazją na Ukrainę jest "bardzo wysokie". Wcześniej amerykańska ambasador przy ONZ Linda Thomas-Greenfield poinformowała, że sekretarz stanu USA Antony Blinken niespodziewanie wystąpi podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie będzie mówił o sytuacji wokół Ukrainy. W tvn24.pl prowadzimy relację z czwartkowych wydarzeń związanych z konfliktem Rosja-Ukraina.

Rozmawiając z dziennikarzami, kiedy opuszczał Biały Dom, Joe Biden powiedział, że "wszystko wskazuje na to, że (Rosjanie - przyp. red.) są gotowi wkroczyć na Ukrainę". Dodał, że nie ma planu, by odbył rozmowę z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Jak ocenił, istnieje "bardzo wysokie ryzyko", że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni, a Rosja prowadzi obecnie "operację pod fałszywą flagą", by wykreować pretekst do inwazji.

Wcześniej ambasador USA przy ONZ Thomas-Greenfield napisała na Twitterze: "W nocy, po serii rozmów z Białym Domem, Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Departamentu Stanu, poprosiłam sekretarza (stanu USA, Antony'ego - red.) Blinkena, by przybył i bezpośrednio przemówił do Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat poważnej sytuacji na Ukrainie w drodze do Monachium".

Najnowsze na górze Najstarsze na górze i Relacja odświeża się automatycznie 15:58 Biden wskazywał przy tym, że wciąż istnieje szansa dyplomatycznego wyjścia z kryzysu i dlatego poprosił sekretarza USA o wystąpienie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

15:57 - Nie wycofali żadnych wojsk, sprowadzili więcej sił - to jedno. Druga sprawa, to mamy powody, by uważać, że są zaangażowani w operację pod fałszywą flagą, by mieć wymówkę do wejścia [na Ukrainę - red.] - mówił amerykański przywódca.

15:56 Biden podczas rozmowy z dziennikarzami dodał, istnieje "bardzo wysokie ryzyko", że do ataku dojdzie w ciągu najbliższych kilku dni, a Rosja prowadzi obecnie "operację pod fałszywą flagą", by wykreować pretekst do inwazji.

Blinken ma "jasno pokazać światu, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wojnie"

"Naszym celem jest pokazanie powagi sytuacji. Dowody na miejscu wskazują, że Rosja zmierza w kierunku bliskiej inwazji. To kluczowy moment" - dodała. Przekazała, że dlatego Blinken udaje się do Nowego Jorku, by "zasygnalizować nasze intensywne zaangażowanie w dyplomację, zaproponować i podkreślić drogę do deeskalacji oraz jasno pokazać światu, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec wojnie".

Wystąpienie Blinkena w Nowym Jorku planowane jest na godzinę 16 czasu polskiego. Pierwotnie dyplomata miał w czwartek wyruszyć bezpośrednio do Monachium, gdzie ma wziąć udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i spotkaniu szefów dyplomacji państw G7.

Autor:akr/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters