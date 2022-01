Konflikt Rosja-Ukraina. Szefowa niemieckiej dyplomacji grozi sankcjami przeciwko Nord Stream 2

Annalena Baerbock, niemiecka minister spraw zagranicznych, zagroziła Rosji ostrą reakcją w przypadku ataku na Ukrainę. - Mamy do dyspozycji szerokie spektrum odpowiedzi, w tym Nord Stream 2 - powiedziała w Bundestagu Baerbock podczas debaty o konflikcie ukraińskim.

Do zaogniającego się konfliktu na linii Rosja - Ukraina odniosła się podczas debaty w niemieckim Bundetagu minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Zagroziła Rosji ostrą reakcją w przypadku ataku na Ukrainę. - W przypadku nowej agresji mamy do dyspozycji szerokie spektrum odpowiedzi, w tym Nord Stream 2 - powiedziała.

- Tak, chcemy dialogu przez cały czas - podkreśliła jednocześnie Baerbock. - Kiedy się rozmawia, to się nie strzela - podkreśliła. - Ale chodzi też o twardość, która jasno daje do zrozumienia: fundamenty europejskiego porządku pokojowego nie podlegają negocjacjom - powiedziała minister. Niemcy i ich sojusznicy "dali jasno do zrozumienia, że ponowna akcja militarna przeciwko Ukrainie będzie miała ogromne konsekwencje dla Rosji".