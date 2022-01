Rosyjskie wojsko przy granicy z Ukrainą. Amerykańscy senatorowie bliscy porozumienia w sprawie sankcji

Senatorowie Bob Menendez, demokratyczny przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych i republikanin James Risch przyznali, iż mają nadzieję, że w tym tygodniu posuną się naprzód w sprawie ustawy o sankcjach wobec Rosji. - Powiedziałbym, że jesteśmy bardzo blisko celu - powiedział Menendez w programie CNN "State of the Union". Podkreślił, że w amerykańskim Senacie istnieje silna, ponadpartyjna determinacja, by wesprzeć Ukrainę i ukarać Rosję, jeśli zaatakuje swojego zachodniego sąsiada. Zapytany, czy w tym tygodniu dojdzie do porozumienia obu partii, powiedział: "Wierzę, że to osiągniemy".