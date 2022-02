Sytuacja jest "tak poważna, jak tylko może być". Kongresmeni w rozmowie z korespondentem TVN

O konflikcie na linii Rosja-Ukraina mówili w rozmowach z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną amerykańscy kongresmeni. - To dla nas jasne, że Putin jest przygotowany do dalszej inwazji na Ukrainę - powiedział senator Ben Cardin. - Jestem zaniepokojony, każdy powinien być - przyznał z kolei kongresmen Steve Cohen.

- Jestem zaniepokojony i każdy powinien być, że tylu żołnierzy zostało przerzuconych na granicę z Ukrainą. To ogromny wydatek, ogromne przedsięwzięcie, by ich utrzymywać, zapewnić warunki sanitarne, żywność, leki. Nie wydaje mi się, że Rosjanie zrobiliby to bez powodu, bez intencji, by użyć ich w celu, w którym gromadzi się wojsko - powiedział Steve Cohen, kongresmen z Partii Demokratycznej.