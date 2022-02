Ambasador USA przy NATO o agresji Rosji

Rosja uznała za niepodległe dwie separatystyczne "republiki ludowe" w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Julianne Smith w rozmowie z Piotrem Kraśką w TVN24 przekazała, że we wtorek rano na ten temat rozmawiali członkowie Sojuszu. - Wszystkie 30 państw zgadza się, że jest to pogwałcenie integralności terytorialnej Ukrainy i jej suwerenności - oznajmiła. Mówiła też, że "sytuacja obecnie jest niezwykle niepokojąca".

- Sytuacja obecnie jest niezwykle niepokojąca. Wszyscy z wielkim niepokojem oglądaliśmy to, co powiedział prezydent Rosji zeszłej nocy i z wielkim niepokojem widzimy, że Rosjanie uznali w pełni tak zwane republiki Doniecką i Ługańską - powiedziała w rozmowie z Piotrem Kraśką w TVN24 ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Julianne Smith. Dodała, że "mamy teraz raporty o wojskach rosyjskich, które wjeżdżają na te terytoria".

- Sojusznicy w kwaterze NATO spotkali się dzisiaj rano. To, co mogę powiedzieć o tym spotkaniu, to to, że wszystkie 30 państw zgadza się, że jest to pogwałcenie integralności terytorialnej Ukrainy i jej suwerenności. Sojusznicy również zgodzili się, że jest to naruszenie prawa międzynarodowego. Mówiliśmy dzisiaj rano także o fakcie, że ta decyzja podjęta przez Rosję w zasadzie oznacza, że porozumienia mińskie są martwe - kontynuowała.