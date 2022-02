Ambasada amerykańska w Ukrainie: polsko-ukraińska granica otwarta dla obywateli USA

"Polska przekazała rządowi USA, że obywatele amerykańscy mogą przekraczać granicę lądową z Ukrainą. Nie będzie wymagane żadne dodatkowe pozwolenie. Osoby, które kierują się w stronę Polski droga lądową, zachęcamy do wybrania przejść Korczowa-Krakowiec oraz Medyka-Szehyni. Obywatele amerykańscy muszą posiadać ważny paszport USA i dowód przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19. Podróżni zachęcani są do okazywania negatywnego wyniku testu PCR bądź testu antygenowego, co ułatwi wjazd do Polski" - napisano w informacji.