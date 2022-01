Konflikt Rosja-Ukraina. Wiceszefowa dyplomacji USA o możliwej decyzji Putina w kontekście igrzysk olimpijskich

Zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman uczestniczyła wirtualnie w konferencji Yalta European Security (YES) wspólnie z byłą prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Oceniając sytuację wokół Ukrainy, dyplomatka stwierdziła, że Rosja przygotowuje siły, by były wkrótce gotowe do wtargnięcia, ale możliwe, że ma też inne plany.