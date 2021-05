Szef dyplomacji apeluje do Polaków w Izraelu

Prosimy naszych obywateli w Izraelu, żeby unikali miejsc szczególnie niebezpiecznych, zatłoczonych – mówił szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Pytany o to, czy są plany ewakuacji polskich dyplomatów z Izraela, minister spraw zagranicznych odpowiedział przecząco. Jeżeli jednak ta sytuacja będzie się przedłużała, to sięgniemy do takich środków - zapewnił Rau.