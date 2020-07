Wypełniają zbiornik przy gigantycznej tamie. Groźba konfliktu po decyzji Etiopii

Etiopia rozpoczęła napełnianie zbiornika wodnego przy Tamie Wielkiego Odrodzenia, przy gigantycznej elektrowni wodnej na Błękitnym Nilu - przekazał etiopski minister do spraw wody. Dzień wcześniej negocjacje w tej sprawie między Etiopią a przeciwnymi inwestycji Sudanem i Egiptem zakończyły się fiaskiem.

- Budowa tamy oraz wypełnianie jej wodą idą w parze - mówił w środę w miejscowych mediach etiopski minister do spraw wody Seleshi Bekele. Jak stwierdził, "napełnienie zapory nie musi czekać do ukończenia budowy konstrukcji". Poinformował, że poziom wody wzrósł z 525 do 560 metrów.