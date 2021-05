Najpierw strzały na granicy, potem deklaracje gotowości do pracy nad porozumieniem pokojowym

"Demarkacja oznacza, że kwestia bezpieczeństwa granic zostanie rozwiązana na stałe"

Konflikt zbrojny o Górski Karabach

Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.