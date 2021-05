"Obie strony zakończyły wycofywanie żołnierzy i sprzętu w głąb swoich terytoriów"

Miniona noc przebiegła bez incydentów i prowokacji - poinformowała w poniedziałek o sytuacji na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu kirgiska agencja 24kz, podając, że bilans strat po stronie Tadżykistanu to co najmniej 20 ofiar śmiertelnych i 110 rannych.

Konfliktogenna granica

Konflikt rozpoczął się w środę od sporu i obrzucania się kamieniami lokalnych mieszkańców na tle dostępu do punktu dystrybucji wody, który znajduje się na spornym odcinku granicy, do którego oba kraje roszczą sobie pretensje. Spór przerodził się w wymianę ognia pomiędzy siłami obu stron. Rozpoczęto ewakuację ludności cywilnej z pobliskich wsi.

W dolinie jest ich osiem. Trzy z nich należą do Tadżykistanu, cztery do Uzbekistanu i jeden do Kirgistanu. Przyczyną konfliktów jest często podział wspólnych zasobów: wody pitnej i do nawadniania gruntów oraz pastwisk.