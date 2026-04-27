Świat Superjacht przepłynął przez cieśninę Ormuz. Trop prowadzi do rosyjskiego miliardera Oprac. Kamila Grenczyn |

Statki na wodach w pobliżu Cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam Źródło: Reuters

Jak wynika z danych platformy MarineTraffic, Nord - 142-metrowy superjacht wart ponad 500 milionów dolarów - wypłynął z przystani w Dubaju około godziny 16 czasu polskiego w piątek. Przez cieśninę Ormuz przepłynął w sobotę rano, a następnie wcześnie rano w niedzielę dotarł do stolicy Omanu, Maskatu.

Reuters zaznacza, że nie jest jasne, w jaki sposób ten wielopokładowy statek uzyskał pozwolenie na korzystanie z tej trasy. Przedstawiciel rosyjskiego miliardera Aleksieja Mordaszowa w poniedziałek odmówił komentarza.

Superjacht Nord zakotwiczony w Hongkongu w Chinach. Zdjęcie archiwalne z 7 października 2022 roku Źródło: PAP/EPA/JEROME FAVRE

Kim jest Aleksiej Mordaszow?

Aleksiej Mordaszow - znany z bliskich relacji z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - nie jest oficjalnie wymieniony jako właściciel jachtu Nord, jednak dane dotyczące transportu i rosyjska dokumentacja korporacyjna z 2025 roku pokazują, że w 2022 roku statek został zarejestrowany na rosyjską firmę należącą do jego żony. Firma ta jest zarejestrowana w rosyjskim mieście Czerepowiec, gdzie zarejestrowany jest również należący do Mordaszowa koncern Severstal.

Mordaszow znalazł się w gronie Rosjan objętych sankcjami przez USA i Unię Europejską po ataku Rosji na Ukrainę w związku z powiązaniami z Putinem.

Nord to jeden z największych jachtów na świecie. Posiada 20 kabin, basen, lądowisko dla helikopterów i okręt podwodny - donosi branżowy wydawca Superyacht Times.

Blokada cieśniny Ormuz

Przed rozpoczętą 28 lutego wojną USA i Izraela z Iranem przez Ormuz - kluczowy szlak wodny u wejścia do Zatoki Perskiej - przepływało średnio 140 statków dziennie. Teheran zablokował cieśninę krótko po wybuchu konfliktu. Obecnie przepływa przez nią dziennie tylko kilka statków, głównie handlowych, ponieważ USA i Iran wciąż utrzymują niepewne zawieszenie broni.

Rosja i Iran są długoletnimi sojusznikami, a w ostatnich latach zbliżyli się do siebie - między innymi dzięki porozumieniu z 2025 roku, które wzmocniło współpracę w zakresie wywiadu i bezpieczeństwa.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi przybył w poniedziałek rano do Rosji, aby spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem. Wcześniej informowano, że w czasie swojej wizyty planuje on omówić kwestie zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem, między innymi bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz oraz Zatoce Perskiej.

