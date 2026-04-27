Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Superjacht przepłynął przez cieśninę Ormuz. Trop prowadzi do rosyjskiego miliardera

|
Superjacht Nord zakotwiczony w Hongkongu w Chinach. Zdjęcie archiwalne z 7 października 2022 roku
Statki na wodach w pobliżu Cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam
Źródło: Reuters
Superjacht Nord, którego nieoficjalnym właścicielem jest objęty sankcjami rosyjski miliarder Aleksiej Mordaszow, przepłynął w sobotę przez cieśninę Ormuz. Dziennie przez zablokowany kluczowy szlak wodny przepływa zaledwie kilka statków, wcześniej liczba ta wynosiła średnio 140.

Jak wynika z danych platformy MarineTraffic, Nord - 142-metrowy superjacht wart ponad 500 milionów dolarów - wypłynął z przystani w Dubaju około godziny 16 czasu polskiego w piątek. Przez cieśninę Ormuz przepłynął w sobotę rano, a następnie wcześnie rano w niedzielę dotarł do stolicy Omanu, Maskatu.

Reuters zaznacza, że nie jest jasne, w jaki sposób ten wielopokładowy statek uzyskał pozwolenie na korzystanie z tej trasy. Przedstawiciel rosyjskiego miliardera Aleksieja Mordaszowa w poniedziałek odmówił komentarza.

Superjacht Nord zakotwiczony w Hongkongu w Chinach. Zdjęcie archiwalne z 7 października 2022 roku
Źródło: PAP/EPA/JEROME FAVRE

Kim jest Aleksiej Mordaszow?

Aleksiej Mordaszow - znany z bliskich relacji z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - nie jest oficjalnie wymieniony jako właściciel jachtu Nord, jednak dane dotyczące transportu i rosyjska dokumentacja korporacyjna z 2025 roku pokazują, że w 2022 roku statek został zarejestrowany na rosyjską firmę należącą do jego żony. Firma ta jest zarejestrowana w rosyjskim mieście Czerepowiec, gdzie zarejestrowany jest również należący do Mordaszowa koncern Severstal.

Mordaszow znalazł się w gronie Rosjan objętych sankcjami przez USA i Unię Europejską po ataku Rosji na Ukrainę w związku z powiązaniami z Putinem.

Nord to jeden z największych jachtów na świecie. Posiada 20 kabin, basen, lądowisko dla helikopterów i okręt podwodny - donosi branżowy wydawca Superyacht Times.

Blokada cieśniny Ormuz

Przed rozpoczętą 28 lutego wojną USA i Izraela z Iranem przez Ormuz - kluczowy szlak wodny u wejścia do Zatoki Perskiej - przepływało średnio 140 statków dziennie. Teheran zablokował cieśninę krótko po wybuchu konfliktu. Obecnie przepływa przez nią dziennie tylko kilka statków, głównie handlowych, ponieważ USA i Iran wciąż utrzymują niepewne zawieszenie broni.

Rosja i Iran są długoletnimi sojusznikami, a w ostatnich latach zbliżyli się do siebie - między innymi dzięki porozumieniu z 2025 roku, które wzmocniło współpracę w zakresie wywiadu i bezpieczeństwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
BIZNES
Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi przybył w poniedziałek rano do Rosji, aby spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem. Wcześniej informowano, że w czasie swojej wizyty planuje on omówić kwestie zakończenia wojny USA i Izraela z Iranem, między innymi bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz oraz Zatoce Perskiej.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JEROME FAVRE

Udostępnij:
Tagi:
Cieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódstatkiIranKonflikty zbrojne IranuUSA - IranNapięcie USA - Iran
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica