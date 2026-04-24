PODSUMOWANIE

Kolejne miny w cieśninie Ormuz, "wrogie cele" nad Iranem, Trump o broni jądrowej

ormuz shutterstock_617485811_1
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Portal Axios przekazał, że irańska marynarka rozmieściła w tym tygodniu kolejne miny w cieśninie Ormuz. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie rozważa wykorzystania broni jądrowej przeciwko Iranowi. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.

1. Axios: Iran rozmieścił kolejne miny w cieśninie Ormuz

Amerykański portal Axios, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, poinformował, że marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej rozmieściła w tym tygodniu kolejne miny w cieśninie Ormuz.

Axios zwrócił uwagę, że rozmieszczenie nowych min może pogłębić - jak określiła to Międzynarodowa Agencja Energii - największe zakłócenia w dostawach ropy naftowej w historii globalnego rynku, większe niż kryzys naftowy z lat 70. XX wieku.

Cieśnina Ormuz
Cieśnina Ormuz
Portal podkreślił, że wojsko amerykańskie odkryło irańską operację minowania i uważnie ją śledzi. Dodał, że Waszyngton wie, ile nowych min rozmieścił Iran, ale liczby te są na razie tajne. Wiadomo jedynie, że amerykańska marynarka wojenna używa podwodnych dronów w operacji usuwania min w Ormuzie.

2. "Wrogie cele" nad Iranem

Irańska agencja Mehr poinformowała, że w Teheranie i innych regionach Iranu uruchomiono obronę powietrzną przeciwko "wrogim celom". Nie podano dalszych szczegółów. To pierwsze takie doniesienia od 8 kwietnia, gdy weszło w życie zawieszenie broni w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Mieszkańcy Teheranu twierdzą, że słyszeli coś, co wydawało im się odgłosami obrony powietrznej - przekazali obecni na miejscu reporterzy stacji BBC.

Izrael zaprzecza, by atakował Iran - napisał portal Times of Israel, powołując się na wysokiego rangą oficjela izraelskiego establishmentu bezpieczeństwa.

3. Lotniskowiec USS George H.W. Bush płynie w stronę Bliskiego Wschodu

Amerykańska armia poinformowała o skierowaniu lotniskowca USS George H.W. Bush w pobliże Bliskiego Wschodu. Okręt jest już w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Sił Zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie - podała armia.

Zwiększa to do trzech liczbę amerykańskich lotniskowców w tym regionie. Wcześniej w pobliżu Bliskiego Wschodu rozmieszczone zostały lotniskowce USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford.

4. Trump: nie rozważam użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi

Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny zapewnił w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, że Iran chce zawrzeć porozumienie z USA. - Rozmawiamy z nimi, ale oni nawet nie wiedzą, kto rządzi krajem. Panuje tam zamęt, więc pomyśleliśmy, że damy im szansę, żeby trochę opanowali ten zamęt - powiedział.

Pytany o to, ile jeszcze będzie trwała wojna z Iranem, odpowiedział dziennikarzowi: "Proszę mnie nie pospieszać". Zapewnił, że, w przeciwieństwie do Iranu, nie jest pod presją czasu.

Zaznaczył też, że Amerykanie będą jeszcze musieli przez pewien czas płacić więcej za paliwo. W zamian za to - przekonywał - Iran nie będzie miał broni jądrowej. - Mamy wystarczająco dużo czasu. Chcę zawrzeć wspaniałe porozumienie. Chcę porozumienia, na mocy którego nasz kraj i świat będzie zabezpieczony przed wariatami z bronią jądrową - powiedział prezydent USA.

Zadeklarował też, że nie rozważa użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi. - Nie powinno być zgody na użycie broni jądrowej przez nikogo - dodał. Ocenił, że zdołał "zdziesiątkować" Iran, nie sięgając po ten rodzaj uzbrojenia.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica