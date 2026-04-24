PODSUMOWANIE Kolejne miny w cieśninie Ormuz, "wrogie cele" nad Iranem, Trump o broni jądrowej

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie

1. Axios: Iran rozmieścił kolejne miny w cieśninie Ormuz

Amerykański portal Axios, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, poinformował, że marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej rozmieściła w tym tygodniu kolejne miny w cieśninie Ormuz.

Axios zwrócił uwagę, że rozmieszczenie nowych min może pogłębić - jak określiła to Międzynarodowa Agencja Energii - największe zakłócenia w dostawach ropy naftowej w historii globalnego rynku, większe niż kryzys naftowy z lat 70. XX wieku.

Portal podkreślił, że wojsko amerykańskie odkryło irańską operację minowania i uważnie ją śledzi. Dodał, że Waszyngton wie, ile nowych min rozmieścił Iran, ale liczby te są na razie tajne. Wiadomo jedynie, że amerykańska marynarka wojenna używa podwodnych dronów w operacji usuwania min w Ormuzie.

2. "Wrogie cele" nad Iranem

Irańska agencja Mehr poinformowała, że w Teheranie i innych regionach Iranu uruchomiono obronę powietrzną przeciwko "wrogim celom". Nie podano dalszych szczegółów. To pierwsze takie doniesienia od 8 kwietnia, gdy weszło w życie zawieszenie broni w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Mieszkańcy Teheranu twierdzą, że słyszeli coś, co wydawało im się odgłosami obrony powietrznej - przekazali obecni na miejscu reporterzy stacji BBC.

Izrael zaprzecza, by atakował Iran - napisał portal Times of Israel, powołując się na wysokiego rangą oficjela izraelskiego establishmentu bezpieczeństwa.

3. Lotniskowiec USS George H.W. Bush płynie w stronę Bliskiego Wschodu

Amerykańska armia poinformowała o skierowaniu lotniskowca USS George H.W. Bush w pobliże Bliskiego Wschodu. Okręt jest już w obszarze odpowiedzialności Dowództwa Sił Zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie - podała armia.

Zwiększa to do trzech liczbę amerykańskich lotniskowców w tym regionie. Wcześniej w pobliżu Bliskiego Wschodu rozmieszczone zostały lotniskowce USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford.

4. Trump: nie rozważam użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi

Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny zapewnił w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, że Iran chce zawrzeć porozumienie z USA. - Rozmawiamy z nimi, ale oni nawet nie wiedzą, kto rządzi krajem. Panuje tam zamęt, więc pomyśleliśmy, że damy im szansę, żeby trochę opanowali ten zamęt - powiedział.

Pytany o to, ile jeszcze będzie trwała wojna z Iranem, odpowiedział dziennikarzowi: "Proszę mnie nie pospieszać". Zapewnił, że, w przeciwieństwie do Iranu, nie jest pod presją czasu.

Zaznaczył też, że Amerykanie będą jeszcze musieli przez pewien czas płacić więcej za paliwo. W zamian za to - przekonywał - Iran nie będzie miał broni jądrowej. - Mamy wystarczająco dużo czasu. Chcę zawrzeć wspaniałe porozumienie. Chcę porozumienia, na mocy którego nasz kraj i świat będzie zabezpieczony przed wariatami z bronią jądrową - powiedział prezydent USA.

Zadeklarował też, że nie rozważa użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi. - Nie powinno być zgody na użycie broni jądrowej przez nikogo - dodał. Ocenił, że zdołał "zdziesiątkować" Iran, nie sięgając po ten rodzaj uzbrojenia.

