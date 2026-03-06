Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Szef irańskiego MSZ: nie zamierzam ujawniać szczegółów naszej współpracy z innymi krajami w samym środku wojny

Teheran po atakach USA i Izraela
Relacja reportera CNN z Teheranu. "Doszło do naprawdę ciężkich nalotów"
Źródło: CNN
Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi powiedział telewizji NBC News, że współpraca wojskowa z Rosją jest kontynuowana. Zaznaczył, że "nie zamierza ujawniać szczegółów współpracy z innymi krajami w samym środku wojny". Według "Washington Post", który powołuje się na rozmowy z trzema urzędnikami bliskimi kręgom wywiadowczym, Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze, umożliwiające przeprowadzanie ataków na siły USA.

Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi został zapytany w czwartek telewizji NBC News, czy Iranowi pomagają sojusznicy - Chiny i Rosja. - Wspierają nas politycznie i w inny sposób - powiedział. Dopytywany o wsparcie militarne, odparł, że "współpraca wojskowa między Iranem a Rosją nie jest tajemnicą". - Współpracowaliśmy ze sobą w przeszłości, ta współpraca trwa i będzie trwała, jak sądzę - dodał.

Dziennikarz dopytywał o kwestię aktywnej pomocy w czasie wojny. - Nie zamierzam ujawniać szczegółów naszej współpracy z innymi krajami w samym środku wojny - powiedział Aragczi.

Nowe ataki w Iranie. Uderzono w centrum Teheranu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe ataki w Iranie. Uderzono w centrum Teheranu

RELACJA

Media: Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze do ataków na siły USA

"Washington Post", powołując się na rozmowy z trzema urzędnikami bliskimi kręgom wywiadowczym, podał, że Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze, umożliwiające przeprowadzanie ataków na siły USA na Bliskim Wschodzie. - Wygląda to na dość kompleksowe wysiłki - powiedział jeden z rozmówców dziennika.

Skala rosyjskiej pomocy dla Teheranu nie jest do końca jasna - oceniła gazeta, dodając, że zdolność irańskiego wojska do lokalizowania sił amerykańskich uległa osłabieniu w ciągu tygodnia walk. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapytany, czy chciałby przekazać coś Rosji i Chinom, najpotężniejszym sojusznikom Iranu, odpowiedział, że nie ma do przekazania żadnych wiadomości, a państwa te "nie mają tu żadnego znaczenia".

Dwóch z rozmówców dziennika stwierdziło, że Chiny najwyraźniej nie wspierają irańskiej obrony, pomimo bliskich powiązań między tymi dwoma krajami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaskakująca reakcja Putina. "Co z wizerunkiem "wiarygodnego sojusznika"?

Zaskakująca reakcja Putina. "Co z wizerunkiem "wiarygodnego sojusznika"?

Dobre słowo i dwie tony złota. Tak sojusznicy porzucili Iran

Dobre słowo i dwie tony złota. Tak sojusznicy porzucili Iran

Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk

Iran "dokonuje bardzo precyzyjnych trafień w radary"

Analitycy ocenili, że wymiana informacji wywiadowczych wpisywałaby się w schemat irańskich ataków na siły USA, w tym na infrastrukturę dowodzenia i kontroli, radary i tymczasowe konstrukcje, takie jak ta w Kuwejcie, gdzie zginęło sześcioro żołnierzy. W ostatnich dniach zaatakowano również bazę CIA w ambasadzie USA w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej.

Iran "dokonuje bardzo precyzyjnych trafień w radary wczesnego ostrzegania lub radary pozahoryzontalne" - powiedziała Dara Massicot, ekspertka do spraw rosyjskiej armii w think-tanku Carnegie Endowment for International Peace. "Robią to w bardzo ukierunkowany sposób. Celują w dowodzenie i kontrolę" - dodała.

Nicole Grajewski, która bada współpracę Iranu z Rosją w Centrum Belfera w Harvard Kennedy School, stwierdziła, że irańskie ataki odwetowe charakteryzowały się wysokim poziomem "wyrafinowania", zarówno pod względem celów, jakie Teheran obierał, jak i jego zdolności do pokonania w niektórych przypadkach obrony USA i sojuszników. - Przebijają się przez obronę powietrzną - powiedziała, zauważając, że jakość irańskich ataków wydaje się poprawiać po 12-dniowej wojnie z Izraelem zeszłego lata.

Rozmówcy "WP" zauważyli, że Pentagon szybko zużywa swoje zapasy precyzyjnej broni i pocisków przechwytujących obrony powietrznej. W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że administracja Trumpa zwróciła się o pomoc w obronie przed irańskimi dronami i że Kijów w odpowiedzi zapewni "specjalistów".

Iran jednym z głównych sponsorów Rosji w wojnie w Ukrainie

Iran jest jednym z głównych sponsorów Rosji w wojnie na Ukrainie, dzieląc się technologią produkcji tanich dronów jednokierunkowych, które wielokrotnie były wykorzystywane do przełamywania obrony powietrznej Kijowa i wyczerpywania zachodnich zapasów myśliwców przechwytujących przekazanych do obrony ukraińskich miast.

"WP" zauważał już wcześniej, że pomimo ciosu wymierzonego Teheranowi, Kreml dostrzega potencjalne korzyści w przedłużającej się wojnie między USA a Iranem: wyższe dochody z ropy naftowej i ostry kryzys, który odwraca uwagę Ameryki i Europy od wojny w Ukrainie.

Jednak w rezultacie wojny Iran może stać się kolejnym krajem, który straci prorosyjski rząd. Wcześniej stało się tak w Syrii, w której pod koniec 2024 roku obalony został Baszar al-Asad, oraz w styczniu w Wenezueli, w której władzę stracił Nicolas Maduro.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Justyna Sochacka

Źródło: NBC News, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
IranRosjaBliski WschódUSA
Czytaj także:
Ciało mężczyzny przygniecione ciągnikiem
Mężczyzna przygnieciony ciągnikiem, nie żyje
Kraków
imageTitle
Krótka radość Prevca. Wyjaśniamy powód jego dyskwalifikacji
Najnowsze
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Już czterech byłych funkcjonariuszy BOR z zarzutami
Białystok
Zderzenie ciężarówki z tramwajem
Ciężarówka zderzyła się z tramwajem. Rozbite szkło raniło pasażerkę
WARSZAWA
Pędził 231 km/h na drodze ekspresowej
Jechał 231 kilometrów na godzinę, bo "testował auto po serwisie"
Szczecin
Barbara Nowacka
Jest wyrok sądu. Ministra edukacji ma przeprosić
Polska
Peter Szijjarto
Węgry żądają "natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień" od Ukrainy
BIZNES
szpital, lekarz
Które terapie raka powinny dostać refundację? Eksperci przygotowali listę
Anna Bielecka
shutterstock_2387014121
Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą
BIZNES
imageTitle
Sochan jakby rzucał cegłami. "Nie wygląda to dobrze"
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pojechali na interwencję, znaleźli ciało mężczyzny. Wstępne ustalenia
Trójmiasto
Wiosna, deszcz
Dni słonecznej aury są policzone
METEO
shutterstock_187411970
Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik
BIZNES
Donald Trump
Wpis Trumpa o Iranie. Stawia sprawę jasno
Świat
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"
BIZNES
Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Źle policzyli głosy, do winy się nie przyznają. Prokurator chce warunkowego umorzenia
Szczecin
Pete Hegseth
Tabliczkę na biurku zmienił kilka miesięcy temu. Dziś informuje o "śmierci i zniszczeniu"
Świat
shutterstock_1372737359
Reagują na blokadę cieśniny Ormuz i obniżają podatek na paliwa
BIZNES
imageTitle
Sensacja po konkursie. Prevc wygrał i został zdyskwalifikowany
EUROSPORT
W sobotę Koźmiński Trio Basket w hali Areny Ursynów
Święto koszykówki 3x3 w hali Areny Ursynów
WARSZAWA
imageTitle
"To jest koszmar, co nasi zawodnicy dzisiaj prezentują"
EUROSPORT
Poszukiwany schował się w skrytce między drzwiami
Przez 16 lat unikał kary. Tajemna kryjówka w końcu go zawiodła
WARSZAWA
Pył z Sahary nad Szwajcarią
Dotarł do nich pył z Sahary. Ostrzegają przed złą jakością powietrza
METEO
defibrylator
Pasażer zasłabł w pociągu. "Wszyscy wokół się rozstąpili, nikt nie reagował"
WARSZAWA
imageTitle
Jednoseryjny konkurs w Lahti (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Echa decyzji Pentagonu. "Nie ogranicza zastosowań"
BIZNES
shutterstock_2255439527
Dwa błędy radiologa. Kobieta nie żyje
Łódź
Portret Aliego Chameneiego w centralnym Teheralnie
Przetrwanie systemu albo co? Scenariusze są niepokojące
Martyna Olkowicz
Zaginiona Magdalena Majtyka
Zaginęła polska aktorka. Od środy nie nawiązała kontaktu z bliskimi
Wrocław
Księżyc
Czy asteroida uderzy w Księżyc? NASA podała nowe wyliczenia
METEO
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica