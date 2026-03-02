"Krater ma dwa metry głębokości", "życie przerywane alarmami". Relacje korespondentów TVN24

Jak wygląda sytuacja w Izraelu? Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy Źródło: TVN24

W sobotę rano USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran. Centralne Dowództwo USA przekazało, że od tego czasu w ramach operacji "Epicka furia" amerykańska armia zaatakowała ponad 1000 celów w Iranie. W niedzielę Iran potwierdził informację o śmierci przywódcy - ajatollaha Alego Chameneiego, a także wielu wysokich rangą urzędników wojskowych i politycznych.

Teheran odpowiedział, atakując między innymi amerykańskie bazy wojskowe w innych krajach regionu. W nalotach w Zatoce Perskiej - od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn - uszkodzone zostały budynki, zakłócone było funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej.

Eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie relacjonują korespondenci TVN24 Jacek Tacik oraz Wojciech Bojanowski.

"Co kilka godzin słychać alarm"

Korespondent TVN24 Jacek Tacik relacjonował skutki ataku na Iran jeszcze wczoraj ze Stambułu w Turcji. Dzisiaj robił to już z Jerozolimy w Izraelu.

- Przynajmniej 19 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, w irańskim ataku na miasto Beer Szewa. To jest około 90 kilometrów na południe od Jerozolimy. Mieszkańcy i służby mówią o cudzie, że nikt nie zginął - opowiadał. Dodał też, że "krater, który powstał od uderzenia irańskiej rakiety, ma dwa metry głębokości".

- Tutaj w Jerozolimie co kilka godzin słychać alarm przeciwbombowy. Mieszkańcy schodzą do schronów, wyczekują. Na niebie pojawiają się irańskie rakiety, słychać eksplozje i później życie wraca w miarę do normy - opisywał Tacik.

Izrael po atakach odwetowych Iranu

W mieście Bet Szemesz w środkowym Izraelu przebywa z kolei Wojciech Bojanowski, który opowiadał na antenie TVN24 o sytuacji po atakach odwetowych Iranu.

- Zaczęło się od alarmu (...), ludzie pobiegli do schronu, który znajduje się w pobliżu synagogi i właśnie precyzyjnie w to miejsce trafiła rakieta - mówił. Dodał, że wskutek uderzenia zmarło 9 osób, a 35 zostało rannych. Trwają poszukiwania 11 osób.

- To jest miejsce, w którym Izrael najdotkliwiej ucierpiał i właśnie z tego względu był tu dzisiaj premier [Benjamin - red.] Netanjahu - opowiadał Bojanowski.

Jak dodał dziennikarz, "działania służb będą trwały prawdopodobnie przez całą noc". - Życie wszystkich w Izraelu jest przerywane alarmami (informującymi) o tym, że zbliżają się rakiety. Takie alarmy słychać średnio co dwie, trzy godziny - opisywał.

