Świat

"Krater ma dwa metry głębokości", "życie przerywane alarmami". Relacje korespondentów TVN24

Jacek Tacik i Wojciech Bojanowski
Jak wygląda sytuacja w Izraelu? Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy
Źródło: TVN24
Po ataku USA i Izraela na Iran trwa wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Korespondenci TVN24 Jacek Tacik i Wojciech Bojanowski są w miejscach dotkniętych konfliktem.

W sobotę rano USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran. Centralne Dowództwo USA przekazało, że od tego czasu w ramach operacji "Epicka furia" amerykańska armia zaatakowała ponad 1000 celów w Iranie. W niedzielę Iran potwierdził informację o śmierci przywódcy - ajatollaha Alego Chameneiego, a także wielu wysokich rangą urzędników wojskowych i politycznych.

ZOBACZ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

Teheran odpowiedział, atakując między innymi amerykańskie bazy wojskowe w innych krajach regionu. W nalotach w Zatoce Perskiej - od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn - uszkodzone zostały budynki, zakłócone było funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej.

Eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie relacjonują korespondenci TVN24 Jacek Tacik oraz Wojciech Bojanowski.

"Co kilka godzin słychać alarm"

Korespondent TVN24 Jacek Tacik relacjonował skutki ataku na Iran jeszcze wczoraj ze Stambułu w Turcji. Dzisiaj robił to już z Jerozolimy w Izraelu.

Co się dzieje w Iranie i na Bliskim Wschodzie? Relacja Jacka Tacika ze Stambułu
Źródło: TVN24

- Przynajmniej 19 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, w irańskim ataku na miasto Beer Szewa. To jest około 90 kilometrów na południe od Jerozolimy. Mieszkańcy i służby mówią o cudzie, że nikt nie zginął - opowiadał. Dodał też, że "krater, który powstał od uderzenia irańskiej rakiety, ma dwa metry głębokości".

- Tutaj w Jerozolimie co kilka godzin słychać alarm przeciwbombowy. Mieszkańcy schodzą do schronów, wyczekują. Na niebie pojawiają się irańskie rakiety, słychać eksplozje i później życie wraca w miarę do normy - opisywał Tacik.

Jak wygląda sytuacja w Izraelu? Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy
Źródło: TVN24

Izrael po atakach odwetowych Iranu

W mieście Bet Szemesz w środkowym Izraelu przebywa z kolei Wojciech Bojanowski, który opowiadał na antenie TVN24 o sytuacji po atakach odwetowych Iranu.

- Zaczęło się od alarmu (...), ludzie pobiegli do schronu, który znajduje się w pobliżu synagogi i właśnie precyzyjnie w to miejsce trafiła rakieta - mówił. Dodał, że wskutek uderzenia zmarło 9 osób, a 35 zostało rannych. Trwają poszukiwania 11 osób.

Izreal po atakach odwetowych Iranu. Relacja Wojciecha Bojanowskiego z Bet Szemesz
Źródło: TVN24

- To jest miejsce, w którym Izrael najdotkliwiej ucierpiał i właśnie z tego względu był tu dzisiaj premier [Benjamin - red.] Netanjahu - opowiadał Bojanowski.

Jak dodał dziennikarz, "działania służb będą trwały prawdopodobnie przez całą noc". - Życie wszystkich w Izraelu jest przerywane alarmami (informującymi) o tym, że zbliżają się rakiety. Takie alarmy słychać średnio co dwie, trzy godziny - opisywał.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

