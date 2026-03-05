"Atak na terytorium Azerbejdżanu". Wzywają Iran do wyjaśnień

Atak na lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej, Azerbejdżan Źródło: Reuters

Dwóch cywilów zostało rannych w czwartek w ataku Iranu z wykorzystaniem dronów i pocisków na lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - poinformowało MSZ w Baku, cytowane przez Reutersa.

Port lotniczy znajduje się w odległości około 10 kilometrów od granicy z Iranem. Baku twierdzi, że Iran zaatakował również za pomocą drugiego drona, który spadł w pobliżu budynku szkoły w pobliskiej wsi.

Wezwany ambasador Iranu

Jak informuje Reuters, ambasador Iranu w Azerbejdżanie został wezwany do MSZ w celu otrzymania formalnej noty protestacyjnej. "Atak na terytorium Azerbejdżanu jest sprzeczny z normami i zasadami prawa międzynarodowego i przyczynia się do wzrostu napięć w regionie" - stwierdziło azerskie MSZ w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

"Żądamy, aby Islamska Republika Iranu jak najszybciej wyjaśniła tę sprawę, przedstawiła wyjaśnienia i podjęła niezbędne pilne działania, aby zapobiec powtórzeniu się takich incydentów w przyszłości" - dodano.

W oświadczeniu stwierdzono też, że Azerbejdżan zastrzega sobie prawo do podjęcia "odpowiednich środków odwetowych" wobec Teheranu.

Opracował Kuba Koprzywa /lulu