Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Atak na terytorium Azerbejdżanu". Armia w "stanie pełnej gotowości"

Azerbejdżan
Atak na lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej, Azerbejdżan
Źródło: Reuters
Iran zaatakował lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej w Azerbejdżanie. Jak poinformowało Baku, rannych zostało dwóch cywilów. Azerbejdżan zastrzega sobie prawo do podjęcia "odpowiednich środków odwetowych" wobec Teheranu - poinformowało azerskie MSZ. Prezydent tego kraju poinformował natomiast o postawieniu armii w stan pełnej gotowości.

Dwóch cywilów zostało rannych w czwartek w ataku Iranu z wykorzystaniem dronów i pocisków na lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - poinformowało MSZ w Baku, cytowane przez Reutersa.

Atak w pobliżu szkoły i na lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej w Azerbejdżanie
Atak w pobliżu szkoły i na lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej w Azerbejdżanie
Źródło: Reuters

Port lotniczy znajduje się w odległości około 10 kilometrów od granicy z Iranem. Baku twierdzi, że Iran zaatakował również za pomocą drugiego drona, który spadł w pobliżu budynku szkoły w pobliskiej wsi.

Prezydent: armia postawiona w stan gotowości

Do ataku odniósł się później prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. - Nasze siły zbrojne, ministerstwo obrony (...) i inne siły specjalne zostały postawione w stan pełnej gotowości mobilizacyjnej na poziomie pierwszym i muszą być gotowe do przeprowadzenia każdej operacji - powiedział Alijew po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa.

Prezydent wyraził przekonanie, że Iran dokonał "aktu terroru" wobec Azerbejdżanu. Wezwał także władze Iranu do złożenia wyjaśnień.

Klatka kluczowa-270540
Atak drona w pobliżu szkoły w Azerbejdżanie
Źródło: Reuters

Wezwany ambasador Iranu

Jak informuje Reuters, ambasador Iranu w Azerbejdżanie został wezwany do MSZ w celu otrzymania formalnej noty protestacyjnej. "Atak na terytorium Azerbejdżanu jest sprzeczny z normami i zasadami prawa międzynarodowego i przyczynia się do wzrostu napięć w regionie" - stwierdziło azerskie MSZ w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

"Żądamy, aby Islamska Republika Iranu jak najszybciej wyjaśniła tę sprawę, przedstawiła wyjaśnienia i podjęła niezbędne pilne działania, aby zapobiec powtórzeniu się takich incydentów w przyszłości" - dodano.

Atak drona w pobliżu szkoły w Azerbejdżanie
Atak drona w pobliżu szkoły w Azerbejdżanie
Źródło: Reuters

W oświadczeniu stwierdzono też, że Azerbejdżan zastrzega sobie prawo do podjęcia "odpowiednich środków odwetowych" wobec Teheranu.

OGLĄDAJ: "Nie mam pojęcia, jak Trump się z tego wykaraska"
pc

"Nie mam pojęcia, jak Trump się z tego wykaraska"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
AzerbejdżanIranlotnisko
Czytaj także:
banknoty pieniadze zlotowki shutterstock_2279231853
Glapiński o głównym ryzyku. "Trudno powiedzieć, na ile to będzie trwałe"
BIZNES
Donald Tusk
Oświadczenie Tuska. "Nie ma czasu na kombinacje"
Polska
Na nadciśnienie tętnicze może cierpieć nawet 10 milionów Polaków
Estrogen chroni przed nadciśnieniem? Naukowcy potwierdzili
Zdrowie
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
imageTitle
Misja ratunkowa w Łodzi. Vuković przejmuje stery
EUROSPORT
Pobranie krwi
Diagnoza tego raka jest często spóźniona. Nowy marker może pomóc
Zdrowie
pap_20260212_0C6
USA przeciwko broni atomowej dla Polski? "Nie warto ulegać chwilowej emocji"
Polska
Karol Nawrocki
"Prezydent będzie miał 87, a premier 110 lat". Nawrocki o SAFE
Polska
Poszukiwany Mateusz Koczarski
List gończy za 18-latkiem
WARSZAWA
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
METEO
Ursula von der Leyen
"UE uznała patriotów za terrorystów"? Co jest w unijnej strategii
Gabriela Sieczkowska
Harry Styles
"Tak trudno jest stracić przyjaciela". Harry Styles o śmierci Liama Payne'a
Kultura i styl
NBP
NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów
BIZNES
imageTitle
Najpierw seria próbna, później konkurs. Tomasiak w akcji na mistrzostwach świata
RELACJA
Tragedia w Zgierzu. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez samochód
Tragedia na parkingu, nie żyje kierowca ciężarówki
Łódź
Broń myśliwska (zdjęcie ilustracyjne)
Zastrzelił psa z broni myśliwskiej
Poznań
Airbus A380 linii Emirates ląduje na lotnisku we Frankfurcie
"Wielka pustka" i nowe trasy. Ruch lotniczy w cieniu konfliktu
Świat
Pijana seniorka podwiozła matkę na SOR
Pijana przywiozła matkę do szpitala
Wrocław
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"
BIZNES
Motocyklista zatrzymany na Zakopiance
Nowe przepisy. Kierowcy tracą prawa jazdy
Szczecin
imageTitle
Upadł z bólu tuż po zwycięstwie. "Zostawił wszystko na korcie"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o miejscu urodzenia ojca. Bratanica prezydenta prostuje
Świat
Czarzasty
Czarzasty o propozycji Nawrockiego: zdarzył się cud
Polska
11‑letnia dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy
11-latka jechała hulajnogą elektryczną, potrącił ją samochód
Katowice
Samolot linii Emirates Airlines po starcie z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
Świat
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
"Przerażające". Wyruszyli w rejsy na wycieczkowcach, utknęli w Zatoce Perskiej
Świat
imageTitle
Odśpiewany hymn i saluty. Zmiana postawy irańskich piłkarek
EUROSPORT
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
METEO
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
BIZNES
Usuwali drzewa, wpadli do rzeki
Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki
Olsztyn
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica