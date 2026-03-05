"Atak na terytorium Azerbejdżanu". Armia w "stanie pełnej gotowości"

Dwóch cywilów zostało rannych w czwartek w ataku Iranu z wykorzystaniem dronów i pocisków na lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - poinformowało MSZ w Baku, cytowane przez Reutersa.
Port lotniczy znajduje się w odległości około 10 kilometrów od granicy z Iranem. Baku twierdzi, że Iran zaatakował również za pomocą drugiego drona, który spadł w pobliżu budynku szkoły w pobliskiej wsi.
Prezydent: armia postawiona w stan gotowości
Do ataku odniósł się później prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. - Nasze siły zbrojne, ministerstwo obrony (...) i inne siły specjalne zostały postawione w stan pełnej gotowości mobilizacyjnej na poziomie pierwszym i muszą być gotowe do przeprowadzenia każdej operacji - powiedział Alijew po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa.
Prezydent wyraził przekonanie, że Iran dokonał "aktu terroru" wobec Azerbejdżanu. Wezwał także władze Iranu do złożenia wyjaśnień.
Wezwany ambasador Iranu
Jak informuje Reuters, ambasador Iranu w Azerbejdżanie został wezwany do MSZ w celu otrzymania formalnej noty protestacyjnej. "Atak na terytorium Azerbejdżanu jest sprzeczny z normami i zasadami prawa międzynarodowego i przyczynia się do wzrostu napięć w regionie" - stwierdziło azerskie MSZ w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.
"Żądamy, aby Islamska Republika Iranu jak najszybciej wyjaśniła tę sprawę, przedstawiła wyjaśnienia i podjęła niezbędne pilne działania, aby zapobiec powtórzeniu się takich incydentów w przyszłości" - dodano.
W oświadczeniu stwierdzono też, że Azerbejdżan zastrzega sobie prawo do podjęcia "odpowiednich środków odwetowych" wobec Teheranu.
Opracował Kuba Koprzywa /lulu
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters