Runął wieżowiec w Gazie. W odpowiedzi atak rakietowy na Izrael

We wtorek późnym wieczorem zawalił się w Gazie 12-piętrowy budynek mieszkalny, który został trafiony izraelską rakietą. Zbrojne ugrupowania Hamas i Islamski Dżihad zapowiedziały odwet. Co najmniej sześć osób zostało rannych w wyniku rakietowego ataku na miasto Holon znajdujące się na południe od Tel Awiwu. Ataki rakietowe na cele w Izraelu potępił Biały Dom.

Odwet Hamasu

W całym mieście słychać było syreny przeciwlotnicze i eksplozje, a telewizja Channel 12 podała, że doszło do bezpośredniego trafienia rakietą w budynek na przedmieściach Holonu. Według tego źródła, na które powołuje się agencja Reutera, jedna osoba zginęła w regionie Tel Awiwu. Co najmniej sześć osób zostało rannych.

Według służby ratunkowej United Hatzalah ranni odnieśli umiarkowane lub lekkie do umiarkowanych obrażenia. - Udzielałem pierwszej pomocy ofiarom, które miały siniaki i rany. Wygląda na to, że zostali zranieni przez odłamki i eksplozję. Po udzieleniu pierwszej pomocy zabrano ich do szpitala, byli w pełni przytomni - powiedział jeden z lekarzy.