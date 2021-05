Zachodni dyplomaci w strefie konfliktu. Merkel zabiera głos

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas i ministrowie spraw zagranicznych Słowacji oraz Czech - Ivan Korcok i Jakub Kulhanek - są jednymi z pierwszych wysokich rangą urzędników europejskich, którzy odwiedzili region najnowszej odsłony konfliktu w Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Celem ich misji jest nakłonienie obu stron do podjęcia rozmów zmierzających do zawieszenia broni.

Heiko Maas, Ivan Korcok i Jakub Kulhanek składają w czwartek wizytę w Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Celem misji ministrów spraw zagranicznych Niemiec, Słowacji i Czech jest nakłonienie obu stron konfliktu - izraelskiej i palestyńskiej - do podjęcia rozmów zmierzających do zawieszenia broni. Politycy w czwartek przyjechali między innymi do izraelskiego miasta Petach Tikwa, gdzie oglądali zniszczenia będące skutkiem ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy.