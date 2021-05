Tłumy na ulicach palestyńskich miast, "rozproszone starcia" w meczecie. Pytania o trwałość rozejmu

Tłumy Palestyńczyków wyszły w nocy z czwartku na piątek na ulice w Strefie Gazy, Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu, by świętować zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, które wielu w nich postrzega jako zwycięstwo tej organizacji. W ocenie palestyńskiego ministra spraw zagranicznych Rijada al-Malikiego porozumienie o rozejmie jednak nie wystarczy, bo nie dotyka "sedna problemu".

Gdy o godzinie 2 w nocy zaczęło obowiązywać zawieszenie broni, na ulice Gazy wyszły tysiące osób. Jak opisywała agencja Associated Press, młodzi mężczyźni machali flagami Palestyny i Hamasu, rozdawali słodycze, trąbili klaksonami i odpalali fajerwerki. Do podobnych spontanicznych uroczystości doszło na okupowanych terenach Wschodniej Jerozolimy i Zachodniego Brzegu Jordanu.

Według władz Strefy Gazy zginęły tam co najmniej 232 osoby, w tym 65 dzieci, a ponad 1,9 tys. osób odniosło rany. Izrael informował o 12 ofiarach śmiertelnych po swojej stronie, w tym dwójce dzieci, oraz o setkach rannych. Dodawał, że w stronę tego kraju z Gazy wystrzelono ponad 4 tys. rakiet, z których 90 proc. została przechwycona przez system obrony przeciwlotniczej Żelazna Kopuła.

Hamas ogłasza zwycięstwo

Wystrzeliwane ze Strefy Gazy rakiety, które sparaliżowały życie w niemal całym Izraelu, były uznawane przez wielu Palestyńczyków za odpowiedź na to, co postrzegają jako izraelskie nadużycia w Jerozolimie, emocjonalnym centrum całego izraelsko-palestyńskiego konfliktu - komentuje amerykańska agencja. Dodaje, że po stronie palestyńskiej powszechne jest przekonanie, iż rozejm to kosztowne, ale wyraźne zwycięstwo Hamasu nad znacznie silniejszym przeciwnikiem.