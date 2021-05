Biden o "jedynej możliwej odpowiedzi na konflikt izraelsko-palestyński"

Nadal potrzebujemy rozwiązania dwupaństwowego. To jedyne rozwiązanie - powiedział w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, odnosząc się do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jak dodał, "dopóki region nie powie jednoznacznie, że uznaje prawo Izraela do istnienia jako niezależne państwo żydowskie, nie będzie pokoju".