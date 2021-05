Prezydent Izraela o "scenach pogromów" w Lod. Minister obrony: będziemy atakować, by zapewnić całkowity spokój

Milczenie arabskich przywódców jest haniebne, pokazuje wsparcie dla terroryzmu oraz zachęca do rozdzierania społeczeństwa, w którym żyjemy – powiedział w środę prezydent Izraela Reuwen Riwlin. Zamieszki w osiedlonym przez liczną mniejszość arabską mieście Lod nazwał "scenami pogromów". Tymczasem szef resortu obrony Izraela Beni Ganc oświadczył, że armia będzie prowadziła ataki na pozycje Hamasu, by "zapewnić całkowity i trwały spokój".

W jego ocenie "milczenie arabskich przywódców na temat niepokojów jest haniebne, pokazuje wsparcie dla terroryzmu i zamieszek oraz zachęca do rozdzierania społeczeństwa, w którym żyjemy i w którym nadal będziemy żyć, gdy to wszystko minie". - To państwo należy do nas wszystkich i ponad wszystko musimy być lojalni wobec niego i panujących w nim praw – dodał.