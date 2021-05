Izrael mobilizuje tysiące rezerwistów, trwa "masowe wzmocnienie". Konflikt nie ustaje mimo prób mediacji

Izraelski resort obrony przekazał w czwartek, że jego szef zatwierdził decyzję o zmobilizowaniu dziewięciu tysięcy żołnierzy rezerwy. Wcześniej minister Beni Ganc zarządził "masowe wzmocnienie" sił bezpieczeństwa w izraelskich miastach o mieszanej strukturze etnicznej, czyli zamieszkanych przez Żydów i Arabów. Mimo prób mediacji między Palestyńczykami a państwem żydowskim podjętych przez Egipt, walki między Hamasem a armią izraelską nie ustają - napisała agencja Associated Press.

Associated Press zwróciła uwagę, że poprzednie podobne zbrojne konflikty, włącznie z wojną w 2014 roku, ograniczały się w dużej mierze do działań w Strefie Gazy i na przygranicznych terytoriach Izraela. Teraz jednak walki i rozruchy rozlewają się na znacznie rozleglejsze tereny niż nawet podczas palestyńskiej intifady w 2000 roku.

Izrael mobilizuje rezerwistów

Rzecznik prasowy sił zbrojnych Izraela generał Hidaj Zilberman powiedział, że plany są przygotowywane przez Dowództwo Południowe, a następnie zostaną przekazane do zatwierdzenia władzom politycznym. Dodatkowe wojska zostały już przesunięte bliżej granicy przed ewentualną operacją lądową, w tym siły pancerne, zmechanizowane i powietrznodesantowe.

"Konieczne jest teraz masowe wzmocnienie sił na miejscu"

Wcześniej minister Ganc przekazał w oświadczeniu, że Izrael jest "w sytuacji kryzysowej (...) i konieczne jest teraz masowe wzmocnienie sił na miejscu". Ogłosił skierowanie do miast o mieszanej, żydowsko-arabskiej strukturze etnicznej, 10 kompanii straży granicznej, które zwykle działają na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu.

"Osiągniemy nasz cel, by przywrócić pokój w państwie izraelskim"

Również w czwartek premier Izraela Benjamin Netanjahu obejrzał baterie systemu obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła, który zdołał przechwycić 90 procent z 1,2 tysiąca pocisków rakietowych wystrzelonych w kierunku Izraela ze Strefy Gazy. - Zajmie to więcej czasu, ale osiągniemy nasz cel, by przywrócić pokój w państwie izraelskim - powiedział premier.

Dzień wcześniej Netanjahu poinformował gabinet bezpieczeństwa, że odrzucił propozycję Hamasu dotyczącą zawieszenia broni, a szef izraelskiego Sztabu Generalnego generał Awiw Kohawi rozmawiał przez telefon z przewodniczącym Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generałem Markiem Milleyem, aby poinformować go o przebiegu działań wojskowych.

Kolejne walki

Wobec rosnących obaw, że przemoc, która rozgorzała w poniedziałek, może wymknąć się spod kontroli, Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód wysłannika, Hady'ego Amra. Jednak wysiłki zmierzające do zakończenia najgorszych od lat działań zbrojnych wydają się jak dotąd nie przynosić postępów - zauważył Reuters. We wznowionych w czwartek rano atakach lotniczych na Strefę Gazy Izrael uderzył w sześciopiętrowy budynek mieszkalny w mieście Gaza, który według Izraela należał do Hamasu.