"Jedyne laboratorium testowe COVID-19 w Gazie nie działa od czasu zbombardowania"

Izraelska armia poinformowała o zniszczeniu w nocnych nalotach na Strefę Gazy 15 kilometrów tuneli używanych do celów militarnych przez Hamas. Władze lokalne w Strefie Gazy podają, że izraelskie naloty zniszczyły jedyne laboratorium testowe COVID-19.

Przed eskalacją militarną między Hamasem a Izraelem w Gazie przeprowadzano średnio około 1600 testów dziennie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), licząca dwa miliony mieszkańców Strefa Gazy otrzymała do tej pory 122 000 dawek szczepionek, z których ponad połowa nie została podana. Według WHO w sumie w enklawie zdiagnozowano 103 000 zakażenia koronawirusem. Zmarło 930 osób.