Szef WHO sam przeżył wojnę. "Sytuacja w Gazie jest nie do opisania"

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał w czwartek do zawieszenia broni i "prawdziwego rozwiązania" konfliktu izraelsko-palestyńskiego w emocjonalnym apelu.

Apel szefa WHO

Izrael krytykuje WHO

Słowa dyrektora WHO skomentował ambasador Izraela w Genewie, Meiraw Eilon Szahar. - Oświadczenie dyrektora generalnego było ucieleśnieniem wszystkiego, co jest nie tak z WHO od 7 października. Nie wspomniano o zakładnikach, gwałtach, morderstwach, militaryzacji szpitali i nikczemnym wykorzystywaniu ludzkich tarcz przez Hamas - stwierdził w wypowiedzi przesłanej agencji Reutera. Ponadto oskarżyła WHO o "zmowę" z Hamasem.