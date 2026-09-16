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Świat

Media: Rosyjskie satelity miały pomóc Iranowi w ataku na amerykańską bazę

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Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Stacja CNN poinformowała, że nad trafioną 27 marca amerykańską bazą wojskową w Arabii Saudyjskiej przeleciało czternaście rosyjskich satelitów szpiegowskich.

W wyniku nalotu na bazę Prince Sultan z 27 marca, w którym użyto co najmniej jednego pocisku rakietowego i kilku dronów, 12 amerykańskich żołnierzy zostało rannych, a kilka samolotów - zniszczonych i uszkodzonych - przypomniała stacja.

CNN twierdzi, że krótko przed atakiem nad bazą przelatywało 14 rosyjskich satelitów, w tym zaawansowany satelita szpiegowski. Były w stanie rejestrować obrazy w wysokiej rozdzielczości, przechwytywać komunikację i identyfikować systemy obrony powietrznej.

Boeing E-3 Sentry zniszczony w irańskim ataku w bazie Prince Sultan (30.03)
Boeing E-3 Sentry zniszczony w irańskim ataku w bazie Prince Sultan (30.03)
Źródło zdjęcia: Reuters

Według CNN, powołującej się na amerykańskich urzędników i źródła wywiadowcze, dane zgromadzone przez Rosję zostały najprawdopodobniej przesłane Irańczykom, co umożliwiło im przeprowadzenie precyzyjnego ataku na siły USA.

Stany Zjednoczone obawiają się, że incydent nie był odosobniony i że Rosja przekazała Iranowi podobne informacje również przy innych okazjach w trakcie wojny. Według CNN informacje te pomogły siłom irańskim zaatakować cel powiązany z CIA w Rijadzie.

Rosja wielokrotnie odrzucała w ostatnich miesiącach oskarżenia, jakoby zapewniała Teheranowi stałe wsparcie wojskowe lub wywiadowcze.

Współpraca Rosji i Iranu

Rosja i Iran od lat zacieśniają relacje wojskowe, a współpraca ta nabrała tempa po 2022 roku, kiedy Iran zaczął dostarczać Rosji drony uderzeniowe typu Shahed do wykorzystania przeciwko Ukrainie.

Informację o danych z rosyjskich satelitów przekazanych Iranowi jeszcze w marcu potwierdził w rozmowie z NBC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Myślę, że w interesie Rosji leży pomoc Irańczykom. I ja nie wierzę - ja to wiem - że oni przekazują sobie informacje - powiedział. - Czy pomagają Irańczykom? Oczywiście. Na ile procent jestem tego pewien? Na sto - powiedział Zełenski.

Podczas wywiadu Zełenski podzielił się podsumowaniem codziennych briefingów prezydenckich, które otrzymuje od służb wywiadowczych. W raporcie stwierdzono, że rosyjskie satelity wykonały zdjęcia bazy lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej w dniach 20, 23 i 25 marca. Zełenski powiedział, że biorąc pod uwagę doświadczenia Ukrainy, wielokrotne fotografowanie instalacji przez Rosję przez kilka dni wskazuje na planowanie ataku.

- Wiemy, że jeśli raz zrobią zdjęcia, to się przygotowują. Jeśli zrobią zdjęcia drugi raz, to będzie jak symulacja. Trzeci raz oznacza, że zaatakują za jeden lub dwa dni - powiedział prezydent Ukrainy dziennikarzom NBC.

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Źródło: PAP
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Tagi:
IranArabia SaudyjskaUSARosjaBliski WschódKonflikty zbrojne Iranu
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