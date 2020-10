"Dla NATO ważne jest zmniejszenie napięć i unikanie jakichkolwiek incydentów pomiędzy krajami sojuszniczymi"

NATO będzie nadal dążyć do zmniejszenia napięć między Grecją a Turcją - zapewnił sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Kraje te, należące do Sojuszu, są w konflikcie na tle dostępu do podmorskich zasobów energetycznych.

Grecja i Turcja zgodziły się prowadzić rozmowy techniczne w ramach NATO, by uniknąć przypadkowych starć na Morzu Śródziemnym. Stoltenberg podkreślił, że między obu krajami ustanowiono też gorącą linię z wykorzystaniem zabezpieczonych systemów komunikacji NATO, by strony mogły kontaktować się ze sobą w razie potrzeby 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Między Turcją i Grecją dochodzi do napięć w związku z działaniami Ankary we wschodniej części Morza Śródziemnego

Sekretarz generalny zaznaczył, że Sojusz chce wzmocnić mechanizm służący deeskalacji, by zminimalizować ryzyko incydentów, a jeśli takie miałyby miejsce, zapobiegać wymknięciu się ich spod kontroli. Przyznał, że jest zaniepokojony sytuacją we wschodniej części Morza Śródziemnego, i przekonywał, że nadszedł czas, by skupić się na zmniejszaniu napięć w regionie i to jest właśnie coś, co robi NATO.