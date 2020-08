Konflikt Grecji i Turcji na Morzu Śródziemnym to "zabawa z ogniem". "Iskierka może doprowadzić do katastrofy"

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas podczas wtorkowej rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Grecji Nikosem Dendiasem powiedział, że eskalacja napięć między Atenami a Ankarą na Morzu Śródziemnym to "zabawa z ogniem". Dendias oznajmił, że jego kraj gotowy jest podjąć dialog z Turcją, ale będzie bronić swych suwerennych praw. Podłożem sporu są znajdujące się w regionie złoża surowców - ropy naftowej oraz gazu.

- Obecna sytuacja na wschodnim Morzu Śródziemnym jest równoznaczna z zabawą z ogniem. Każda mała iskierka może doprowadzić do katastrofy - powiedział Heiko Maas w Atenach.

Maas po wizycie w Atenach uda się do Ankary. Rzecznik niemieckiego resortu spraw zagranicznych poinformował, że Maas będzie tam rozmawiać z szefem dyplomacji Turcji Mevlutem Cavusoglu. Dodał, że Berlin jest zaniepokojony ogłoszoną w niedzielę decyzją Ankary o rozszerzeniu prac badawczych we wschodniej części Morza Śródziemnego w poszukiwaniu złóż ropy i gazu.

Grecja gotowa do dialogu

Wkrótce po rozmowie z Maasem minister spraw zagranicznych Grecji Nikos Dendias oznajmił, że Grecja gotowa jest podjąć dialog z Turcją, ale będzie bronić swych suwerennych praw. Dodał, że Turcja nie ustaje w prowokacjach i stale "narusza prawo międzynarodowe" pomimo wezwań krajów sąsiednich i sojuszników, by nie eskalowała konfliktu. Dendias ocenił, że stanowisko Turcji jest problemem nie tylko tych dwóch należących do NATO państw, ale dotyczy też całej Unii Europejskiej.

W sobotę tureckie siły powietrzne i marynarka wojenna przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Egejskim. W niedzielę Grecja poinformowała, że we wtorek również przeprowadzi manewry w pobliżu Krety. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zareagował na to w poniedziałek, ostrzegając Ateny, że zostaną same w konfrontacji z turecką marynarką wojenną, która również będzie prowadzić tego dnia ćwiczenia wojskowe w okolicy greckiej wyspy.