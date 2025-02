Katoliccy biskupi pozywają administrację Trumpa

Amerykański episkopat zmuszony do zwolnień

"The Washington Post" cytuje oświadczenie rzeczniczki episkopatu, Chieko Noguchi, według której długotrwałe partnerstwo Kościoła katolickiego z rządem USA "pomogło prawie milionowi osób znaleźć bezpieczeństwo i zbudować swoje życie w Stanach Zjednoczonych". Dlatego biskupi wzywają władze do "wypełnienia swoich zobowiązań prawnych i moralnych wobec uchodźców" i przywrócenia finansowania. To - jak czytamy - jest niezbędne, by zagwarantować, że związki wyznaniowe i wierni będą mogli kontynuować "ważną pracę, która odzwierciedla wartości naszego kraju, takie jak miłosierdzie, sprawiedliwość i gościnność".