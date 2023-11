Koncert Taylor Swift w rekordowy upał w Brazylii. Nie żyje młoda fanka

23-letnia fanka poczuła się źle podczas koncertu Taylor Swift w Rio de Janeiro. Przewieziono ją do szpitala, ale jej życia nie udało się uratować. Piosenkarka odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych. "Ogarnia mnie smutek, kiedy w ogóle próbuję o tym rozmawiać" - napisała. Minister sprawiedliwości nakazał wszczęcie postępowania dotyczącego braku dostępu do wody dla publiczności.