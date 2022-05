"Jesteśmy dumni, że stoimy ramię w ramię z ukraińskimi przyjaciółmi". Przemówienia przywódców na koncercie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapewniał, że Niemcy "stoją u boku Ukrainy". - Nasze serca i myśli są z wami codziennie od początku rosyjskiego ataku. Razem z naszymi sojusznikami pomagamy finansowo, by gospodarka Ukrainy nie upadła - mówił.

- Tworzymy plany, by odbudować Ukrainę po wojnie. Jesteśmy zjednoczeni. dla Ukrainy, dla wolności, dla praworządności i dla godności. Jako europejscy bracia i siostry - powiedział.

"Jesteśmy dumni z tego, że stoimy ramię w ramię z ukraińskimi przyjaciółmi"

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapewniał, że "Zjednoczone Królestwo okazuje zdecydowane wsparcie dla odważnego narodu Ukrainy". - Oni nie proszą o nic więcej niż prawo do życia, wolności i pokoju. To jest prawo każdego narodu, każdego kraju. Wszystkie narody, które chcą mieć to prawo dla siebie, mają wspólny obowiązek - stać ramię w ramię z Ukrainą przeciwko agresji Putina - podkreślił.