Według prognoz, na Ukrainie spodziewano się 180 tysięcy zakażonych koronawirusem. Obecnie jest ich nieco ponad 10 tysięcy, co oznacza, że szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji nie było - powiedział główny lekarz sanitarny tego kraju Wiktor Laszko. Stwierdził, że Ukraina zmierza w kierunku "pozytywnych prognoz dotyczących rozwoju epidemii".

Podkreślił, że dzięki wprowadzonej kwarantannie epidemia rozwija się powoli i jest "rozciągana w czasie". - Oznacza to, że nasz płaskowyż może być znacznie dłuższy niż w krajach Unii Europejskiej - uznał. Mówił, że restrykcje będą powoli i systematycznie znoszone, by gospodarka mogła wrócić do normalnego funkcjonowania.