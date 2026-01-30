Komunikat z Ukrainy. "Polska odgrywa kluczową rolę"

Zełenski: Unia Europejska powinna być globalnym liderem Źródło: TVN24

"Przeprowadziłem rozmowę (online - red.) z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Polski Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Podziękowałem partnerom za strategiczne wsparcie Ukrainy. Polska odgrywa kluczową rolę logistyczną - przez jej terytorium (do Ukrainy) trafia około 90 procent międzynarodowej pomocy, w tym na rzecz wzmocnienia odporności energetycznej Ukrainy" - napisał ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow w komunikatorze Telegram.

Ukraiński minister opublikował zdjęcia z rozmowy i poinformował, że dotyczyła ona wspólnych projektów obronnych i mechanizmów europejskich.

Fedorow: jesteśmy gotowi rozwijać współpracę

"Jestem wdzięczny Polsce za udział w PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - mechanizm finansowania przez kraje NATO zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy) i gotowość do wspólnej realizacji projektów obronnych z naciskiem na rozwój dronów. Osobno podkreśliłem rolę Wspólnego Centrum NATO - Ukraina JATEC w Polsce jako platformy do analizy doświadczeń wojennych, wymiany wiedzy oraz wdrażania standardów NATO" - zaznaczył.

Fedorow poinformował, że rozmawiał z polskim ministrem o wzmocnieniu tzw. małej obrony powietrznej. "Polskie technologie są już ważnym elementem naszej małej OPL (obrony przeciwlotniczej). Jesteśmy gotowi dalej rozwijać współpracę i rozszerzać pole radarowe" - zadeklarował.

Kolejnym tematem było przekazanie Ukrainie samolotów MiG-29. "Polska przekazała już takie myśliwce w 2023 roku. Wspólnie będziemy pracować nad ich modernizacją w celu zwiększenia skuteczności i rażenia celów przeciwnika" - oświadczył.

Minister obrony Ukrainy zapewnił, że jego kraj gotów jest dzielić się z Polską własnymi rozwiązaniami, w szczególności dotyczącymi walki z dronami uderzeniowymi typu Shahed. "Dane z pola walki oraz nasze praktyczne doświadczenie mogą być przydatne dla wzmocnienia zdolności polskich sił zbrojnych" - uznał.

"Dziękuję Polsce za owocną współpracę oraz wsparcie Ukrainy od pierwszych dni pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji" - napisał minister Fedorow.

