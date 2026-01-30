Logo strona główna
Świat

Komunikat z Ukrainy. "Polska odgrywa kluczową rolę"

Ukraińskie wojsko
Zełenski: Unia Europejska powinna być globalnym liderem
Źródło: TVN24
Ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow rozmawiał ze swoim polskim odpowiednikiem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem m.in. o wspólnych projektach obronnych. Wypunktował, jak Ukraina może wesprzeć Polskę i na odwrót.

"Przeprowadziłem rozmowę (online - red.) z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Polski Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Podziękowałem partnerom za strategiczne wsparcie Ukrainy. Polska odgrywa kluczową rolę logistyczną - przez jej terytorium (do Ukrainy) trafia około 90 procent międzynarodowej pomocy, w tym na rzecz wzmocnienia odporności energetycznej Ukrainy" - napisał ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow w komunikatorze Telegram.

Mychajło Fedorow
Mychajło Fedorow
Źródło: ANDRII NESTERENKO/EPA/PAP

Ukraiński minister opublikował zdjęcia z rozmowy i poinformował, że dotyczyła ona wspólnych projektów obronnych i mechanizmów europejskich.

Fedorow: jesteśmy gotowi rozwijać współpracę

"Jestem wdzięczny Polsce za udział w PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - mechanizm finansowania przez kraje NATO zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy) i gotowość do wspólnej realizacji projektów obronnych z naciskiem na rozwój dronów. Osobno podkreśliłem rolę Wspólnego Centrum NATO - Ukraina JATEC w Polsce jako platformy do analizy doświadczeń wojennych, wymiany wiedzy oraz wdrażania standardów NATO" - zaznaczył.

Fedorow poinformował, że rozmawiał z polskim ministrem o wzmocnieniu tzw. małej obrony powietrznej. "Polskie technologie są już ważnym elementem naszej małej OPL (obrony przeciwlotniczej). Jesteśmy gotowi dalej rozwijać współpracę i rozszerzać pole radarowe" - zadeklarował.

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos

Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos

Łukasz Figielski
Kolejny rosyjski atak. Ponad 100 dronów nad Ukrainą

Kolejny rosyjski atak. Ponad 100 dronów nad Ukrainą

Kolejnym tematem było przekazanie Ukrainie samolotów MiG-29. "Polska przekazała już takie myśliwce w 2023 roku. Wspólnie będziemy pracować nad ich modernizacją w celu zwiększenia skuteczności i rażenia celów przeciwnika" - oświadczył.

Minister obrony Ukrainy zapewnił, że jego kraj gotów jest dzielić się z Polską własnymi rozwiązaniami, w szczególności dotyczącymi walki z dronami uderzeniowymi typu Shahed. "Dane z pola walki oraz nasze praktyczne doświadczenie mogą być przydatne dla wzmocnienia zdolności polskich sił zbrojnych" - uznał.

"Dziękuję Polsce za owocną współpracę oraz wsparcie Ukrainy od pierwszych dni pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji" - napisał minister Fedorow.

pc

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alena Solomonova/PAP/EPA

UkrainaPolskaWładysław Kosiniak-KamyszWojna w UkrainieMinisterstwo Obrony Narodowej
