Tamas Sulyok został wybrany na nowego prezydenta Węgier. 67-letni prezes Trybunału Konstytucyjnego "nie był do tej pory zaangażowany politycznie, ale jest powiązany z Fideszem" - wskazuje Ilona Gizińska, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak zaznacza, "jego kandydatura była kompletnym zaskoczeniem dla węgierskiej opinii publicznej". Co warto wiedzieć o prezydencie elekcie Węgier?

Tamas Sulyok został wybrany przez parlament Węgier na prezydenta w poniedziałek, dwa tygodnie po tym, jak z urzędu ustąpiła Katalin Novak . Sulyok, dotychczasowy prezes Trybunału Konstytucyjnego, był kandydatem rządzącej koalicji Fidesz-KDNP. W tajnym głosowaniu poparło go 134 posłów do Zgromadzenia Narodowego, które liczy obecnie 198 deputowanych. Pięciu posłów było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Prezydent elekt obejmie obowiązki 5 marca; będzie siódmym prezydentem kraju po upadku komunizmu.

- Jako prawnik, a także jako Prezydent Republiki, mogę najlepiej służyć dobru publicznemu i stać na straży jedności narodu, przestrzegając podstawowych wartości prawa - przekazał Sulyok w oświadczeniu po głosowaniu. W krótkim przemówieniu obiecał m.in. przejrzystość w swoich decyzjach dotyczących ułaskawień. Nawiązał tym samym do okoliczności ustąpienia prezydent Katalin Novak, co miało związek z ułaskawieniem przez nią osoby skazanej za tuszowanie przypadków pedofilii.

Tamas Sulyok - kim jest

Sulyok wywodzi się z prawniczej rodziny: prawnikiem był również jego ojciec i dwóch braci. - Mój ojciec był człowiekiem wiary. Wierzył, że Bóg ma prawo odebrać to, co dał. Do dziś czerpię korzyści z tej edukacji. Zawsze staram się dostrzegać dobro we wszystkich możliwościach - mówił Sulyok w wywiadzie dla Jogi Fórumon w 2015 roku. - Chciałem być nauczycielem, ale mój tata powiedział, że to dobry zawód, tylko trudno z niego wyżyć. Przemyślałem to i wybrałem prawo - przyznał w tym samym wywiadzie.