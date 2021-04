Rosyjski dziennik o sprzecznościach w sprawie "zamachu" na Łukaszenkę

Sprzeczne terminy "przeprowadzenia zamachu"

Zwrócił na to uwagę także znany białoruski politolog Waler Karbalewicz. "Musieli się spieszyć, by poinformować ludzi o ujawnionym spisku" - napisał w komentarzu analityk, który zadaje pytanie: dlaczego w zorganizowanie przewrotu wojskowego miałyby być zaangażowane osoby cywilne, nie mające nic wspólnego z wojskiem?".

"Wrzucić martwego szczura do wiadra z wodą"

"To nie pierwsza głośna historia, związana z rzekomą próbą zdestabilizowania sytuacji na Białorusi. W 2006 roku szef białoruskiego KGB zarzucił opozycyjnym obserwatorom wyborów prezydenckich próbę fałszerstw, po których planowano rozpocząć "gwałtowną akcję z detonacją ładunków wybuchowych i podpaleniami". KGB zaprezentowało wówczas zapis, w którym nieznana osoba mówiła, że została "poinstruowana co do zatrucia wody pitnej w kranach w bardzo nietypowy sposób: na kilka dni wrzucić martwego szczura do wiadra z wodą, a następnie wlać tę wodę do sieci wodociągowej" - przypomniał "Kommiersant".