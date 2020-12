Trafiają za kratki za "fałszywe informacje" i "terroryzm". Blisko 300 dziennikarzy w więzieniach i aresztach

W 2020 roku w więzieniach i aresztach przebywało 274 dziennikarzy na świecie, najwięcej od niemal 30 lat - podał Komitet Ochrony Dziennikarzy. Jak ocenił, ma to związek ze staraniami władz, by powstrzymać informacje o pandemii i masowych protestach.

We wtorkowym raporcie Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ) poinformował, że według stanu na 1 grudnia za kratkami znajdowało się co najmniej 274 dziennikarzy - o 24 więcej niż rok temu i najwięcej od 1992 roku, kiedy nowojorska organizacja zaczęła zbierać dane na ten temat. Co najmniej dwóch z nich zmarło w więzieniach po zakażeniu koronawirusem: honduraski radiowiec David Romero, skazany za rzekome pomówienie byłego prokuratora oraz laureat nagrody CPJ Azimżan Askarow z Kirgistanu, który trafił do więzienia w związku z reportażami na temat nadużyć policji.